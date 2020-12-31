شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى إبراهيم عادل ومحمود صابر لاعبى بيراميدز من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعافى إبراهيم عادل ومحمود صابر لاعبى نادى بيراميدز ومنتخب الشباب من إصابتهما بفيروس كورونا، وطلب الثنائى إعادة مسحة كورونا الخاصة بهما وبالفعل جاءت سلبية.

وتعافى 6 لاعبين في صفوف منتخب الشباب من فيروس كورونا بعدما إعادة مسحتهم خلال الساعات الماضية.وتحولت مسحة كلا من حسام اشرف واسامة فيصل وزياد كمال وعبد الغني محمد والسيد عطية، بجانب علاء سعيد مدير المهمات وشعبان بسطاوي مسؤول العلاقات العامة في اتحاد الكرة من إيجابية إلى سلبية.

ويتبقى في صفوف منتخب الشباب 5 لاعبين مازالوا يعانون من فيروس كورونا وهم: حازم هاني وعبد الرحمن عشري وياسين مرعي وكريم محمد و زياد فرج.

وسيجري اللاعبون السبعة مسحة كورونا جديدة يوم السبت المقبل للاطمئنان على حالتهم.