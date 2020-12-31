شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لليوم السابع..الإسماعيلى يعلن استمرار محمد وهبة لحين انتهاء البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام علي الكرة، تكليف محمد وهبة بمهمة المدير الفنى للفريق الأول لكره القدم وقائم بأعمال مدير الكرة، وعطيه صابر مدربا، وسعفان الصغير لحراس المرمي، لحين انتهاء مباريات البطولة العربية وكان ”الخليج 365” قد أشار إلى أن مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان أخطر الأرجنتيني جاموندي المدير الفني السابق لفريق الوداد البيضاوي المغربي بالتراجع عن قرار إسناد مهمة تدريب الدراويش له قبل حضوره للقاهرة لتوقيع العقود، مؤكداً أنه تم الاستقرار علي تعيين محمد وهبة مدير فنيا للدراويش بعد تألقه في قيادة الفريق الأصفر وتمكنه من حصد أربعة نقاط في مباراتين بالتعادل السلبي مع البنك الاهلي ثم الفوز على أسوان بهدفين دون.

ولاقي قرار تعيين جاموندي غضب واسع في الشارع الإسماعيلاوي حيث طالبت الجماهير بمنح الفرصة لمحمد وهبة ابن النادي بعد نجاحه في لم شمل الفريق في فترة صعبة كما نال جاموندى غضب عارم بسبب تلقيه خسارة مدوية من الاهلي 5/1 حينما كان مديرا فنيا للوداد المغربي أدت لرحيله عن بطل المغرب عقب فشله في الصعود لنهائي دوري أبطال أفريقيا وتفوق الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عليه خلال مباراتي الذهاب والاياب.