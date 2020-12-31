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عمرو السولية يودع 2020 باستعراض إنجازاته مع الأهلى: الحمد لله على النعم "صور"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عمرو السولية، نجم الوسط بفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، عام توديع عام 2020 باستعراض إنجازاته مع القلعة الحمراء خلال العام، توجها بالحصول على 3 بطولات كبرى هى الدورى المصرى وبطولة دورى أبطال إفريقيا وكأس مصر، فى إنجاز كبير، متمنيا أن يبعد الله عنا الوباء والبلاء خلال العام الجديد.

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ونشر السولية، عبر حسابه على انستجرام، لحظات السعادة والتتويج بالبطولات الكبرى، وأخرى مع بناته، أتبعها قائلا: "مع نهاية عام 2020، الحمد لله على كل النعم اللى حصلت السنة دى، ومع بداية السنة الجديدة ربنا يبعد عنا الوباء والبلاء، ربنا يحفظ أولادنا وأهلنا يارب، كل عام وأنتم بخير 2021".

 

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من ناحية أخرى، كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن عمرو السولية لاعب الفريق، يجرى مسحة ‏طبية جديدة اليوم؛ للاطمئنان على حالته، والتعرف على نسبة تعافيه من فيروس ، ‏وفرص عودته إلى المشاركة فى المران الجماعى خلال الفترة المقبلة.‏

 

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وغاب السولية، عن رحلة الفريق الأخيرة إلى النيجر التى خاضها خلالها مواجهة سونيديب فى ‏ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا، بعدما كشفت المسحة الطبية التى أجراها مع الفريق ‏قبل السفر عن تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.‏

 

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ويخضع السولية للعلاج وفقا للبروتوكول الطبى الخاص بوزارة الصحة، فيما تحدد نتيجة ‏المسحة الطبية الجديدة التى يجريها اليوم تطورات حالته، والتعرف على موعد مشاركته فى ‏المران الجماعى فى حالة تحول المسحة من إيجابية إلى سلبية.‏

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ويستمر السولية فى العزل المنزلى وتطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال بروتوكول العلاج للتعافى من الفيروس.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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