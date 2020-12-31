شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى ربيع ياسين مدرب منتخب الشباب السابق من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب الشباب تعافيه من فيروس كورونا، حيث كان قد تعرض للإصابة بالفيروس في تونس خلال وجوده مع بعثة منتخب الشباب قبل تصفيات شمال أفريقيا. وأكد ربيع ياسين فى تصريحات له، أنه يتمتع بحالة صحية جيدة في الوقت الحالى بعدما تحولت مسحته من إيجابية إلى سلبية.

وكشف مسؤولو اتحاد الكرة أن اللجنة الثلاثية لإدارة الجبلاية، ستعلن قرارها في أزمة منتخب الشباب يوم الأحد المقبل بعدما تعقد اللجنة اجتماعها بمقر الاتحاد. وأعلن اتحاد الكرة، تقارير لجنة تقصي الحقائق عن أزمة منتخب الشباب وانتشار فيروس كورونا بين صفوف البعثة في تونس. وتضمن تقرير تقصي الحقائق تحميل الدكتور وليد منظور طبيب منتخب الشباب مسؤولية كل أوجه القصور الطبي سواء عدم الالتزام بالتباعد أو الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات خلال تواجد بعثة الفراعنة في تونس.

كما تضمن التقرير تحميل الدكتور جمال محمد على رئيس البعثة مسؤولية القصور الإدارى والمدير الفنى مسؤولية عدم السيطرة على الفريق مع صغر سن اللاعبين في منتخب الشباب.

وانسحب منتخب الشباب من تصفيات شمال أفريقيا بعدما انتشر فيروس كورونا في صفوف الفريق مما منع المنتخب من استكمال البطولة.