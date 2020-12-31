شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الزي الجديد لمنتخب اليد بألوان علم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الزي الجديد للمنتخب الوطني لكرة اليد، بالتصميم الذى سيخوض بها منافسات "مونديال مصر" المقرر إقامته خلال الفترة من 13 وحتي 31 من يناير المقبل، وهي بألوان علم مصر الأحمر والأبيض والأسود .



الزي الجديد لمنتخب اليد

ويواصل منتخب مصر لكرة اليد، تدريباته القوية استعدادا للمنافسات خلاله معسكره المغلق الذي انطلق السبت الماضي بقيادة المدير الفني الإسباني روبيرتو جارسيا، وتم بالأمس نقل تدريبات المنتخب للصالة الرئيسية باستاد القاهرة استعدادا لتجربتي اليابان الوديتان ضمن برنامج استعداده للمونديال المقرر لهما 5 و 7 يناير المقبل.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 عن إقامة مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءًا بدءًا من يوم 13 يناير القادم على صالة إستاد القاهرة الدولى ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة.

من جانبه، كشف علاء السيد مدير المنتخبات الوطنية لكرة اليد على اكتمال صفوف المنتخب الأول بوصول المحترف يحيى خالد لاعب فيسبرم المجرى يوم السبت المقبل تمهيدًا لخوض وديتى اليابان مع الفراعنة استعدادا لبطولة العالم التى تستضيفها مصر يناير المقبل.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب اليد مع اليابان فى وديتين 5،7 يناير القادم، وجارى الاتفاق مع منتخب البرازيل لخوض ودية ثالثة قبل انطلاق المونديال.