شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يُجدد تعاقده مع الزمالك 3 سنوات مقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع محمود جنش حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على عقود تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة 3 سنوات مقبلة، بعد الجلسة التى عقدها الحارس مع لجنة الكرة عقب انتهاء التدريب الذي أقيم منذ قليل علي ملعب النادي استعدادا لمواجهة انبي السبت المقبل في الجولة الخامسة من الدورى، بحضور الحارس ووكيله.

وحصل جنش خلال الجلسة علي مستحقاته المتأخرة وكذلك مقدم تعاقد الموسم الجديد، قبل أن يوقع على عقود التجديد لمدة 3 سنوات مقبلة.

من ناحية أخرى كشف مصدر داخل الزمالك ان محمود شيكابالا سيحصل علي 10 مليون جنيه في الموسم الأول تزيد 100 ألف جنيه في الموسم الثاني حيث يمتد تعاقده لموسمين، فيما يحصل احمد فتوح علي 7 مليون جنيه في الموسم تزيد أيضا بقيمة 100 الف جنيه في الموسم ، ويمتد تعاقده لـ 4 مواسم.

اما بالنسبة لمحمود جنش فقد طلب اللاعب الحصول علي 16 مليون جنيه في الموسم الواحد مساواة مع محمد عواد حارس مرمي الفريق ، الا ان إدارة الزمالك رفضت المبلغ الذي طلبه جنش وعرضت عليه 10 مليون جنيه في الموسم ، وهو ما كان عائقا للحصول علي توقيعه، ولكن تم تقريب وجهات النظر بين الطرفين ليتم إضافة مميزات اخري مالية علي عقد جنش الجديد.

فيما وافق أوباما علي الحصول علي 12 مليون جنيه في الموسم بعدما كان طلب 15 مليون في الموسم، مساواة مع طارق حامد كابتن الفريق، ولكن إدارة الزمالك طلبت منه الموافقة علي الـ 12 مليون في الموسم مع تعويضه اثناء سير العقد بمميزت أخرى مثل الإعلانات والمكافات.