شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يشيد بزميله طارق حامد: السند دائما وأبدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدولى التونسى فرجانى ساسى، نجم خط الوسط بنادى الزمالك، بصديقه وزميله فى فريق القلعة البيضاء طارق حامد، مؤكدا أنه سند له دائما، خلال تواجده فى القاهرة، حيث نشر عبر ستورى حسابه على انستجرام، صورة جمعته بالنجم طارق حامد، أتبعها قائلا: "السند دائما وأبدا".

وحصل فرجانى ساسى، على ما يقرب من 500 ألف يورو، هى قيمة متأخرات عن الموسم الماضى، وطلب الحصول على 2 مليون يورو فى الموسم فى عقده الجديد، وهو ما يصعب من مهمة لجنة الكرة فى تجديد تعاقده.

كما تلقى فرجانى ساسى، عرضا مغريا من الدحيل القطرى، للانضمام إليه فى يناير المقبل، للمشاركة فى كأس العالم للأندية، وهو ما يجعل اللاعب يتهرب من التجديد للزمالك حتى يتمكن من الرحيل فى يناير بمبلغ ضعيف نظرا لأنه يتبقى فى عقده 6 شهور فقط.

من ناحية أخرى، حرص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، على إجراء تقسيمة للاعبين على هامش المران الجماعى، اليوم الخميس، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيله، وشهدت التقسيمة منافسة قوية بين اللاعبين من أجل حجز مقعد بالتشكيلة الأساسية للفريق فى المباريات المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبى المقرر لها يوم السبت المقبل، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدورى المصرى الممتاز.