شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات بالجملة ووجوه شابة في قائمة الأهلي لمواجهة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة اللاعبين التي تدخل معسكرًا مغلقًا مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة فريق وادي دجل.

وضمت القائمة كلًّا من: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد، وأحمد رمضان بيكهام، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وصلاح محسن، وسعد سمير، وعلي معلول، وأحمد ريان، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد شكري، وعربي بدر، وعبد الرحمن مانو، وزياد طارق.

وتشهد قائمة الاهلي العديد من الغيابات أبرزها ، محمود كهربا و طاهر محمد طاهر وجيرالدو ومروان محسن ومحمد مجدي قفشة ومحمد هاني وعمرو السولية وجونيور اجاي وناصر ماهر واكرم توفيق ورامي ربيعة.

ويواجه الأهلي فريق وادي دجلة في السابعة والنص مساء غدٍ الجمعة على ملعب «الأهلي بالسلام»، في إطار منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.