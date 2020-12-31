شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبًا فى قائمة بيراميدز لمواجهة الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته لخوض مباراة الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز، المقرر لها الخامسة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز. وجاءت اختيارات المدير الفني لبيراميدز لقائمة اللاعبين على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان - شريف إكرامي خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور خط الوسط: عمر جابر - أحمد توفيق - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - أحمد الشيخ - محمود حمادة خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس - جون أنطوي فى سياق آخر، كشف عبد العزيز عبد الشافي المستشار الفني لنادي بيراميدز، عدم إلغاء تقنية الفار في بطولة الدوري ووجود إجماع علي ذلك من جميع الأندية بالدوري الممتاز، موضحا أنه اتحاد الكرة عرض تحمل وزارة الرياضة والأندية والاتحاد تكاليف الفار ولكن لم يتم الاتفاق بشكل نهائي علي من يتحمل التكاليف المالية، وقال فى تصريحات إعلامية، أن الاجتماع الذى عقده اتحاد الكرة منذ ساعات مع ممثلي أندية الدوري الممتاز لمناقشة أزمات تطبيق تقنية الفار كان مثمرا مع مسئولي اللجنة الثلاثية وتناول الحديث في أكثر من ملف آخر علي رأسها رابطة الأندية المحترفة، مشيرا إلى أن الاتحاد سيرسل خطاب لكل نادي لتحديد انتخابات أعضاء الرابطة التي ستكون مستقلة بقراراتها عن اتحاد الكرة.

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