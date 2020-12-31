كريستيانو رونالدو يمنح عمر السومة هذه الهدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نشر المحترف السوري في صفوف نادي أهلي جدة السعودي، عمر السومة، مقطع فيديو وصور، من هدية من اللاعب البرتغالي في صفوف يوفينتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو.

وظهر عمر السومة خلال مقطع الفيديو الذي نشره على حسابه بموقع انستجرام،اليوم الخميس، وهو يفتح صندوقاً به قميص اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو يحمل توقيعه بخلاف صورة له مع القميص.

وذيلّ السومة، مقطع الفيديو والصور التي نشرها على حسابه بموقع انستجرام، بتعليق:"كل واحد عنده شخص في مجاله يعتبره مثله الأعلى، وكريستيانو مثلي الأعلى للاعب المتكامل.. شكراً كريستيانو".

ويحتل السومة بعد مرور 11 جولة من بطولة الدوري السعودي، المركز الثاني بجدول هدافي البطولة برصيد 6 أهداف.