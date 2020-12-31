الزمالك يُجدد عقد جنش حتى 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

نجح نادي الزمالك في تجديد عقد حارسه محمود عبد الرحيم "جنش" لمدة ثلاثة سنوات قادمة ليستمر ضمن جدران القلعة البيضاء.

وتعمل اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك على تجديد عقود اللاعبين في الفترة الحالية، من أجل الحفاظ على قوام الفريق في المواسم المُقبلة.

محمود جنش غاب لفترات طويلة في المواسم الماضية بسبب الإصابات التي لحقت به، قبل أن يتعافى ويصبح جاهزاً للمشاركة، لكن محمد أبو جبل يحتل مركز الحارس الأساسي في الوقت الحالي.

وبذلك يضمن محمود جنش البقاء في الزمالك حتى صيف 2024، حيث ينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم الجاري، قبل أن يتم تفعيل العقد الجديد لثلاث مواسم مقبلة.