وفد رسمي.. خطوة جديدة من سانت اتيان للتعاقد مع مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

قام نادي سانت اتيان بإرسال وفدًا إلى مصر من أجل الدخول في مفاوضات مع نادي الزمالك بصورة رسمية حول التعاقد مع مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأفاد مصدر بنادي الزمالك، لمصراوي، أن الوفد الفرنسي جاء إلى مصر بقيادة جان لوك بويزين في خطوة رسمية من أجل الدخول في مفاوضات مع مسئولي القلعة البيضاء حول التعاقد مع مصطفى محمد.

وكشف المصدر، أن نادي سانت اتيان يدرس زيادة العرض المادي إلى جانب تقديم امتيازات أخرى في الصفقة من أجل إقناع مسئولي الزمالك ببيع اللاعب.

المصدر شدد، أن نادي الزمالك لن يخلى عن مصطفى محمد بسبب الناحية الفنية وعدم وجود بديل مناسب للاعب إلى جانب عدم تقديم العرض المطلوب وهو الحصول على ستة ملايين دولار.

وسبق وأن كشف عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن إدارة النادي قد تسمح برحيل مصطفى محمد في يناير المقبل حال وصول عرض بمقابل ستة ملايين دولار.

وكان النادي الفرنسي قدّم عرضًا يقدر بأربعة ونصف ملايين دولار من أجل التعاقد مع مصطفى محمد، إلا أن إدارة الزمالك تريد الحصول على ستة ملايين دولار.

ويرغب مصطفى محمد بخوض تجربة الاحتراف بداية من الميركاتو الشتوي خاصة أن اللاعب تلقى عروضًا من الدوري التركي في الصيف الماضي إلا أن إدارة الزمالك وقتها رفضت رحيل اللاعب بسبب ارتباط الفريق بخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ مصطفى محمد الموسم الجديد مع الزمالك من خلال خوض مباراة المقاولون العرب ثم بيراميدز وتمكن في المباراتين أن يسجل إلا أن صاحب الـ23 عامًا لم يشارك في لقاء سموحة الأخير والذي انتهى بنتيجة (2-0) ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري we المصري.