شريف يتحدث عن.. ارتدائه قميص صلاح في المنتخب.. الفوز بأبطال أفريقيا.. وكأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث محمد شريف، لاعب الأهلي، عن كواليس ارتدائه رقم قميص محمد صلاح مع المنتخب بمباراة توجو خلال المباراة التي أُقيمت في نوفمبر الماضي ضمن مواجهات تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وأضاف شريف في حوار مُسجل بالفيديو أجراه معه الموقع الرسمي لنادي الأهلي:"سعيد بإحرازي هدفاً في أول مباراة لي مع المنتخب وبخصوص القميص كابتن محمد صلاح كان مُصاباً بكورونا وفي البطولات الأفريقية هناك عدد مُحدد للأرقام ورقم صلاح كان مُتاحاً فحصلت عليه وربنا كرمني به وعندما عدت للنادي علمت بأن صالح جمعة سيرحل عن النادي فحصلت على قميصه وكثيرون حذروني من الرقم ولكن (سايبها على الله)".

وتطرق شريف في حواره لتتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، قائلاً:"كنت مُصاباً بكورونا والفوز أمام الزمالك وتسجيل هدف الفوز في هذا الوقت له فرحة خاصة وهي بطولة غائبة عنا منذ فترة والفوز بها يوم لا يُنسى وكنت أتمنى التواجد مع زملائي وباركت لأفشة على هدفه وللفريق بأكمله، كما أن التواجد في كأس العالم للأندية شيء كبير والجميع يطمح للمشاركة ولا أعلم مدة غياب ناصر ماهر أوأجايي ولكن أتمنى مشاركتهما وعودتهما سريعاً".

واسترسل اللاعب:"السنة التي لعبت بها لصالح إنبي كانت تحديًا لي.. أكون أو لا أكون فالظهور بشكل سيء يُصعب من عودتي مرة أخرى للأهلي".

وأتم لاعب الأهلي تصريحاته بالإشارة إلى أن الأهداف التي يُسجلها هي "رزق"، مضيفاً:"اجتهد في كل مباراة وجاهز للعب في أي مركز سواء جناح أو رقم 10".