منتخب مصر يكشف عن زيه الرسمي في مونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام زايد:

كشف منتخب مصر لكرة اليد عن زيه الرسمي الذي سيرتيديه في بطولة العالم التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير 2021.

ويحمل قميص الفراعنة ألوان علم مصر التي تظهر دائماً على قمصان المنتخبات، الأحمر والأبيض والأسود.

ووصل زي منتخب مصر بالتصميم الجديد الذي سيخوض به منافسات المونديال.

ويواصل الفراعنة تدريباته القوية استعدادا للمنافسات خلال معسكره المغلق الذي انطلق السبت الماضي بقيادة المدير الفني الاسباني روبيرتو جارسيا باروندو، وأمس نقل تدريباته للصالة الرئيسية باستاد القاهرة استعدادا لتجربتي اليابان الوديتان ضمن برنامج استعداده للمونديال المقرر لهما 5 و 7 يناير.