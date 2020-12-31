ثلاثي هجومي في قائمة الأهلي لمواجهة دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، القائمة التي تستعد لخوض مباراة وادي دجلة، غدًا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري we المصري.

وشهدت قائمة الأهلي، ظهور عدد من العناصر الشابة مثل محمد شكري وعربي بدر وعبد الرحمن مانو وزياد طارق في ظل غياب عدد من اللاعبين الأساسيين مثل محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد هاني ومروان محسن وأكرم توفيق وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وجاءت قائمة الأهلي والمكونة من 22 لاعبًا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد - أحمد رمضان "بيكهام" - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - بدر بانون - سعد سمير - علي معلول - محمد شكري.

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - عبد الرحمن مانو - زياد طارق - حمدي فتحي - وليد سليمان - حسين الشحات - أليو ديانج - العربي بدر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - محمد شريف.

وكان الأهلي تفوق في أول ثلاث مباريات في مسابقة الدوري بعد الفوز على كل من مصر المقاصة بنتيجة (3-1) ثم غزل المحلة بنتيجة (3-0) وأخيرًا الاتحاد السكندري بنتيجة (4-0)، كما يمتلك الفريق الأحمر مباراة مؤجلة أمام الزمالك في الأسبوع الرابع.

جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في المركز الثاني برصيد تسع نقاط متفوقًا على المصري البورسعيدي بفارق الأهداف، وبفارق نقطتين عن الجونة صاحب الصدارة بـ11 نقطة من خمس مباريات.