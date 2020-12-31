"عليك نسيان الأهلي".. لاعب صنداونز السابق يوجه رسالة لسيرينو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح الكاميروني روجر فوتمبا لاعب صنداونز السابق، أن يجب على جاستون سيرينو احترام عقده رفقة "البرازيليين"، مشددًا أن على الجناح الأوروجوياني نسيان الانتقال للأهلي.

وأضاف لاعب صنداونز السابق في تصريحات عبر صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية :"سيرينو لا يزال متعاقدًا مع صنداونز، وأي فريق يريده يجب أن يحترم النادي ويعطيهم ما يريدون".

وتابع :"على سيرينو نسيان اهتمام الأندية الأخرى واحترام العقد الذي وقعه خمس سنوات".

وواصل :"يجب على سيرينو أن يحترم عقده مع صنداونز، وأن يحترم الفريق وأن يركز على موهبته، ونسيام الانتقال للأهلي".

وأنهى :"ربما في غضون عام أو عامين سيسمح صنداونز له في النهاية بالانتقال، لكن هذا لن يحدث إلا إذا تم احترام النادي".

وحاول الأهلي في الفترة الأخيرة الحصول على خدمات سيرينو سواء في فترة الانتقالات الصيفية قبل أن تتجدد المفاوضات مرة أخرى إلا أن إدارة نادي صنداونز ترفض رحيل اللاعب بعد الحصول على خمسة ملايين دولار.

ويسعى الأهلي إلى تدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية والتي من المقرر أن تقام بداية من الأول في فبراير وحتى 11 فبراير.