أروابارينا يُعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الانتاج في الدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه لخوض مباراة الإنتاج الحربي في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره الإنتاج الحربي في الخامسة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي بحثاً عن انتصار يُحسن موقعه في جدول الترتيب.

وجاءت اختيارات المدير الفني لبيراميدز لتشمل ثلاثة مُهاجمين في القائمة، ووجود ثنائي في حراسة المرمى فقط، مع استمرار غياب أحمد الشناوي، لتصبح القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: عمر جابر - أحمد توفيق - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - أحمد الشيخ - محمود حمادة

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس - جون أنطوي