محمود علاء: المسحة تحولت إلى سلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أعلن محمود علاء، مدافع الزمالك، أن عينته قد تحولت من إيجابية إلى سلبية.
وكان محمود علاء قد تعرض للإصابة بعدوى فيروس كورونا خلال الأيام الماضية، مما جعل الفريق يخسر جهوده.
وكتب محمود علاء عبر حسابه على انستجرام: "الحمدلله العينة أصبحت سلبية."
وكان محمد أسامة طبيبة الزمالك قد أعلن أن لاعب الفريق عبد الله جمعة تعافى بشكل كامل ونهائي من عدوى فيروس كورونا والذي أبعده عن الفريق لمدة زادت عن الشهر.
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