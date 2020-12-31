تعافي ثنائي منتخب الشباب من كورونا

تعافى إبراهيم عادل ومحمود صابر لاعبي بيراميدز ومنتخب الشباب من إصابتهما بفيروس كورونا.
وطلب الثنائي إعادة مسحة كورونا الخاصة بهما وبالفعل جاءت سلبية.
وتنشر الوفد أول تعليق من ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب الشباب على تقرير لجنة تقصي الحقائق.
وقال ياسين في تصريحات خاصة: "الحمدلله إنها جت على كده، كلها حاجات بسيطة".
وتابع: "سأرد على كل ما جاء بالتقرير في الوقت المناسب".
وأعلن ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب الشباب تعافيه من فيروس كورونا.
وتعرض ربيع ياسين للإصابة بالفيروس في تونس خلال وجوده مع بعثة منتخب الشباب قبل تصفيات شمال أفريقيا.
وأكد ربيع ياسين أنه يتمتع بحالة صحية جيدة في الوقت الحالي بعدما تحولت مسحته من إيجابية إلى سلبية.
كشف مسؤولو اتحاد الكرة أن اللجنة الثلاثية لإدارة الجبلاية برئاسة أحمد مجاهد، ستعلن قرارها في أزمة منتخب الشباب يوم الأحد المقبل بعدما تعقد اللجنة اجتماعها بمقر الاتحاد. أعلن اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، تقارير
كما تضمن التقرير تحميل د.جمال محمد علي رئيس البعثة مسؤولية القصور الإداري والمدير الفني مسؤولية عدم السيطرة على الفريق مع صغر سن اللاعبين في منتخب الشباب. وانسحب منتخب الشباب من تصفيات شمال أفريقيا بعدما انتشر فيروس كورونا في صفوف الفريق مما منع المنتخب من استكمال البطولة.
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