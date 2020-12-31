شفاء ربيع ياسين مدرب منتخب الشباب السابق من فيروس كورونا

أعلن ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب الشباب تعافيه من فيروس كورونا. وتعرض ربيع ياسين للإصابة بالفيروس في تونس خلال وجوده مع بعثة منتخب الشباب قبل تصفيات شمال أفريقيا.

وأكد ربيع ياسين أنه يتمتع بحالة صحية جيدة في الوقت الحالي بعدما تحولت مسحته من إيجابية إلى سلبية. كشف مسؤولو اتحاد الكرة أن اللجنة الثلاثية لإدارة الجبلاية

برئاسة أحمد مجاهد، ستعلن قرارها في أزمة منتخب الشباب يوم الأحد المقبل بعدما تعقد اللجنة اجتماعها بمقر الاتحاد. أعلن اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، تقارير لجنة تقصي الحقائق عن أزمة منتخب الشباب وانتشار فيروس كورونا بين صفوف البعثة في تونس.وتضمن تقرير تقصي الحقائق تحميل د.وليد منظور طبيب منتخب الشباب مسؤولية كل أوجه القصور الطبي سواء عدم الالتزام بالتباعد أو الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات خلال تواجد بعثة الفراعنة في تونس.كما تضمن التقرير تحميل د.جمال محمد علي رئيس البعثة مسؤولية القصور الإداري والمدير الفني مسؤولية عدم السيطرة على الفريق مع صغر سن اللاعبين في منتخب الشباب. وانسحب منتخب الشباب من تصفيات شمال أفريقيا بعدما انتشر فيروس كورونا في صفوف الفريق مما منع المنتخب من استكمال البطولة.