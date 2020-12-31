طبيب منتخب الشباب: ربيع ياسين كان يجتمع باللاعبين 6 ساعات

أكد د.وليد منظور طبيب منتخب الشباب أنه حرص على اتباع الإجراءات الاحترازية في معسكر الفراعنة في تونس.

وقال منظور في تصريحات صحفية إن ربيع ياسين مدرب المنتخب كان يجتمع باللاعبين لمدة 6 ساعات وكان يلقي المحاضرات ويقرأ القران مع اللاعبين ويؤدي الصلاة معهم في غرفة واحدة وسبق أن حذر من ذلك ودخل في مشادة مع مدرب المنتخب بسبب هذا الأمر.

ولفت إلى أنه القى محاضرة على اللاعبين

لمدة 45 دقيقة عن ضرورة اتباع إجراءات التباعد والالتزام بالكمامات وكذلك عدم تبادل ادواتهم مع بعضهم البعض.وكشف مسؤولو اتحاد الكرة أن اللجنة الثلاثية لإدارة الجبلاية برئاسة أحمد مجاهد، ستعلن قرارها في أزمة منتخب الشباب يوم الأحد المقبل بعدما تعقد اللجنة اجتماعها بمقر الاتحاد.

أعلن اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، تقارير لجنة تقصي الحقائق عن

أزمة منتخب الشباب وانتشار فيروس كورونا بين صفوف البعثة في تونس.وتضمن تقرير تقصي الحقائق تحميل د.وليد منظور طبيب منتخب الشباب مسؤولية كل أوجه القصور الطبي سواء عدم الالتزام بالتباعد أو الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات خلال تواجد بعثة الفراعنة في تونس.كما تضمن التقرير تحميل د.جمال محمد علي رئيس البعثة مسؤولية القصور الإداري والمدير الفني مسؤولية عدم السيطرة على الفريق مع صغر سن اللاعبين في منتخب الشباب.

وانسحب منتخب الشباب من تصفيات شمال أفريقيا بعدما انتشر فيروس كورونا في صفوف الفريق مما منع المنتخب من استكمال البطولة.