وصول الزي الجديد لمنتخب اليد بالوان علم مصر

وصل زي منتخبنا الوطني بالتصميم الجديدة التي سيخوض بها منافسات "مونديال مصر" المقرر إقامته خلال الفترة من 13 وحتى 31 من الشهر المقبل،

وهي بالوان علم مصر الأحمر والأبيض والأسود.

ويواصل منتخبنا تدريباته القوية استعدادًا للمنافسات خلاله معسكره المغلق الذي

انطلق السبت الماضي بقيادة المدير الفني الإسباني روبيرتو جارسيا، وأمس نقل منتخبنا تدريباته للصالة الرئيسية باستاد القاهرة استعدادًا لتجربتي اليابان الوديتان ضمن برنامج استعداده للمونديال المقرر لهما 5 و 7 يناير.