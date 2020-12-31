في مباراة درامية بالدوري السعودي .. النصر يقتنص فوزاً صعباً أمام الفيصلي

حقق فريق النصر فوزاً صعباً على حساب نظيره الفيصلي بثلاثية مقابل هدفين ، خلال اللقاء الذي أقيم بيهما مساء اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في إطار منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي".

تقدم نور الدين أمرابط بالهدف الأول للنصر عند الدقيقة 25 ، قبل أن يضاعف سلطان الغنام النتيجة عند الدقيقة 40

لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بثنائية نظيفة .وتمكن فريق الفيصلي من تقليص الفارق عند الدقيقة 69 عبر لاعبه جوليو تافاريس ، والذي عاود التسجيل مجدداً عند الدقيقة 85 مسجلاً هدف التعادل لفريقه من ركلة جزاء ، قبل أن يتبعه بدقيقة واحدة فقط رائد الغامدي موقعاً على هدف التقدم الثالث "المفاجئ" لفريق النصر عند الدقيقة 86، لينتهي اللقاء بفوز النصر بثلاثية مثيرة مقابل هدفين.بتلك النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى النقطة 11 في الترتيب الحادي عشر ، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند النقطة 13 في المركز التاسع.وبدأ فريق النصر المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: براد جونز .

خد الدفاع: سلطان الغنام .

عبدالله العمري ، مايكون ، عبد الرحمن العبيد.

خط الوسط: بيتروس – علي الحسن – سامي النجعي – أمرابط - مارتينيز.

الهجوم: خالد الغنام.