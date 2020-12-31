اتحاد الكرة يعلن قراره في أزمة منتخب الشباب الأحد

كشف مسؤولو اتحاد الكرة أن اللجنة الثلاثية لإدارة الجبلاية برئاسة أحمد مجاهد، ستعلن قرارها في أزمة منتخب الشباب يوم الأحد المقبل بعدما تعقد اللجنة اجتماعها بمقر الاتحاد.

وأعلن اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، تقارير لجنة تقصي الحقائق عن أزمة منتخب الشباب وانتشار فيروس

وتضمن تقرير تقصي الحقائق تحميل د.وليد منظور طبيب منتخب الشباب مسؤولية كل أوجه القصور الطبي سواء عدم الالتزام بالتباعد أو الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات خلال تواجد بعثة الفراعنة في تونس.

كما تضمن التقرير تحميل د.جمال محمد علي رئيس البعثة مسؤولية القصور الإداري والمدير الفني مسؤولية عدم السيطرة على الفريق مع صغر سن اللاعبين في منتخب الشباب. وانسحب منتخب الشباب من تصفيات شمال أفريقيا بعدما انتشر فيروس كورونا في صفوف الفريق مما منع المنتخب من استكمال البطولة. وانتشار فيروس كورونا بين صفوف البعثة في تونس.وتضمن تقرير تقصي الحقائق تحميل د.وليد منظور طبيب منتخب الشباب مسؤولية كل أوجه القصور الطبي سواء عدم الالتزام بالتباعد أو الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات خلال تواجد بعثة الفراعنة في تونس.كما تضمن التقرير تحميل د.جمال محمد علي رئيس البعثة مسؤولية القصور الإداري والمدير الفني مسؤولية عدم السيطرة على الفريق مع صغر سن اللاعبين في منتخب الشباب. وانسحب منتخب الشباب من تصفيات شمال أفريقيا بعدما انتشر فيروس كورونا في صفوف الفريق مما منع المنتخب من استكمال البطولة.

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