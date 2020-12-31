فيديو يوتيوب | شاهد اهداف الفيصلي والاهلي فى الدوري الاردني

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف الفيصلي والاهلي فى الدوري الاردني، ضمن مباريات اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020، بالجولة ال19.
تعادل الفيصلي مع الأهلي “3-3” في مباراة مثيرة، أقيمت باستاد الملك عبد الله الثاني بالقويسمة.
وأحرز للفيصلي أحمد العرسان بالدقيقة 53، ومحمد العكش في الدقيقة 57، وليث أبو رحال “بالخطأ في مرماه” بالدقيقة 60.
وجاءت أهداف الأهلي عن طريق كل من، أحمد طنوس بالدقيقتين 23 و61، والمحترف الروسي مرات من ضربة جزاء، بالدقيقة 7.
وجاء هذا التعادل بطعم الخسارة بالنسبة للأهلي، الذي بقي في المركز الأخير بـ13 نقطة، فيما تقدم الفيصلي للمركز الخامس بـ24 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على الحسين إربد، الذي تراجع سادسا.
إليكم فيديو يوتيوب لاهداف المباراة..
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