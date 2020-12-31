اخبار السعودية | شكوى بسبب شيك بدون رصيد.. والفراج يُحذر النصر من أزمة خطيرة!

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي التعاون تقدمت بشكوى رسمية ضد نادي النصر من أجل الحصول على 8 ملايين ريال مستحقات متأخرة من صفقة عبد الفتاح آدم الذي انتقل لصفوف العالمي بمبلغ وصل لحوالي 20 مليون ريال قبل أكثر من عام.

ووفقا لما أوردته صحيفة “الجزيرة” فإن الأزمة تصاعدت بين النصر والتعاون بعدما قامت إدارة العلمي بتحرير شيك بدون رصيد، مما أشعل غضب إدارة التعاون وقررت تقديم شكوى رسمية من أجل الحصول على باقى المستحقات المتأخرة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن رئيس التعاون المكلف، علي الشايعي، قد أجرى اتصالًا برئيس النصر الدكتور صفوان السويكت وأخبره بأن سكر القصيم سيتقدم بالشكوى رسميًا في ظل المماطلة التي حصلت من جانب فارس نجد.

وفي سياق آخر، حذر الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، نادي النصر من النتائج السيئة خلال المباريات المقبلة ببطولة الدوري السعودي، والتي تبدأ بمواجهة الفيصلي مساء الخميس في الجولة الحادية عشر من المسابقة.

وقال الفراج من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “باقي 5 جولات على نهاية الدور الأول من الدوري، إذا لم يتجاوز العالمي رصيد أندية العين وأبها والرائد والباطن، قبل نهاية الدور الأول من الدوري فإن حامل لقب دوري 2019، سيواجه أزمة خطيرة في الترتيب طوال الدور الثاني، ستؤدي إلى ضغط نفسي وفني غير مسبوق، مباراة الفيصلي هي حجر الزاوية”.

وكانت إدارة النصر قد قامت بإقالة المدرب روي فيتوريا بعد التعادل مع ضمك 2 ـ 2 بالجولة العاشرة، ويحتل الفريق حاليا المركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن ضمك متذيل جدول الترتيب.

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