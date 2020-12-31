اخبار السعودية | دعم ملف استضافة كأس أمم آسيا ببناء ثلاثة ملاعب

ذكرت تقارير صحفية اليوم الخميس ان المملكة العربية السعودية تسعى الى إنشاء ثلاثة ملاعب لدعم استضافة بطولة كأس آسيا 2027.

وأشارت صحيفة “عكاظ” اليوم الخميس إلى أن “المملكة تسعى لإنشاء ثلاثة ملاعب في الرياض، والقدية، والدمام، إلى جانب جاهزية سبعة ملاعب هي استاد الملك فهد الدولي بالرياض، واستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، وملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، وملعب استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة، واستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة، يأتي ذلك ضمن دعم ملف استضافة المملكة العربية السعودية لكأس أمم آسيا 2027.

وتضمن ملف الاستضافة السعودية تحديد ثمان ملاعب أساسية منها خمسة ملاعب في الرياض وهي استاد الملك فهد الدولي، واستاد جامعة الملك سعود، واستاد الأمير محمد بن سلمان، واستاد الأمير فيصل بن فهد، واستاد مدينة القدية، وملعبان بجدة هما استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، واستاد الأمير عبد الله الفيصل، وملعب واحد بالدمام سيتم إنشاؤه مستقبلًا.

فيما سيكون ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة “إحتياطيين”.