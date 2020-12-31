حالات كورونا اليوم | وفاة رئيس النادي المنكوب شابيكونيسي بكوفيد-19

قال شابيكوينسي المنافس في دوري الدرجة الثانية البرازيلي إن رئيس النادي توفي بسبب فيروس كورونا. وأضاف النادي في بيان “نشعر بحزن عميق ونحن نعلن وفاة باولو ريكاردو ماجرو رئيس شابيكونيسي”. وتولى ماجرو رئاسة شابيكوينسي في أغسطس آب 2019 وقاده للأستقرار المالي في العام الحالي الصعب. وكان شابيكوينسي تعرض لكارثة في 2016 بعد وفاة العديد من لاعبيه في حادث تحطم طائرة أثناء سفره لمواجهة أتليتيكو ناسيونال الكولومبي في نهائي كأس كوبا سودامريكانا.

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