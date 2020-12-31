سوق الانتقالات | ناينجولان يخوض تجربة ثالثة مع كالياري بعد فشله في الإنتر

عاد لاعب الوسط رادجا ناينجولان إلى كالياري بعد أن قضى شهورًا غير سعيدة في إنتر ميلان وقال اليوم الخميس إن فترته الثالثة مع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي قد تساعده في استعادة الشغف في كرة القدم.

وقال كالياري في بيان “مثل قصة حب طويلة مصبوغة باللونين الأحمر والأزرق اجتمع كالياري ورادجا ناينجولان مجددًا” بعد استعارة اللاعب البلجيكي من إنتر حتى نهاية الموسم.

وبدأ ناينجولان مسيرته في إيطاليا مع كالياري في 2010 قبل الانتقال إلى روما في 2014 وبعد أربعة مواسم مُبهرة في روما حيث لعب تحت قيادة أوزيبيو دي فرانشيسكو، مدرب كالياري الحالي، انضم إلى إنتر في 2018 في خطوة غير موفقة.

وأعير إلى كالياري طيلة الموسم الماضي ثم عاد إلى إنتر حيث خاض أربع مباريات فقط في الدوري خلال النصف الأول من الموسم الحالي تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي.

وأبلغ الصحفيين عقب وصوله إلى كالياري “أنا هنا لأنني أريد استعادة متعة لعب كرة القدم التي فقدتها في النصف الأول من الموسم”.

وأضاف “أحب لعب كرة القدم وهذا كل ما أريده”.

وخاض ناينجولان 30 مباراة مع بلجيكا وأنهى مسيرته الدولية بعد خروجه من تشكيلة كأس العالم 2018.