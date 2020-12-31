شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب تغريداته العنصرية.. الاتحاد الإنجليزي يقرر إيقاف كافاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن الاتحاد الإنجليزي أوقف كافاني، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، 3 مباريات وتغريمه 100 ألف إسترليني، بسبب تغريداته العنصرية على حساباته الخاصة بمواقع السوشيال ميديا.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الإنجليزي اعتبر أن كلمات مهاجم مانشستر يونايتد لأحد أصدقائه تحمل تمييزًا عنصريًا واتهمه بسوء السلوك.