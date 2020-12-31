شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح هداف البريميرليج 2020.. وليفربول: عام ملكي بامتياز للملك المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج النجم المصري، محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، وفريق ليفربول، بجائزة هداف البريميرليج لعام 2020. ووفقا لما نشره الموقع الرسمي لنادي الريدز، فجاء صلاح في المقدمة برصيد 23 هدفا، يليه، برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد برصيد 18 هدفا، ثم سون، لاعب توتنهام، وجيمي فاردي، لاعب ليستر سيتي بنفس رصيد الأهداف 17 هدفا لكل لاعب. وهنأ الموقع الرسمي لليفربول النجم المصري، قائلا: «عام ملكي بامتياز للملك المصري محمد صلاح». صلاح الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

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