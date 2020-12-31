شكرا لقرائتكم خبر عن «صبحي» يناقش مع «مجاهد» أزمة الكرة النسائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مع المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية، لبحث الأمور المتعلقة بمنتخب كرة القدم النسائية، ودورى كرة القدم النسائية. وطالب وزير الشباب والرياضة اللجنة الثلاثية، المعنية بإدارة شؤون اتحاد كرة القدم، بتكثيف المجهودات المبذولة من قِبَل الاتحاد بشأن انتظام مسابقات الدورى بدرجاته المختلفة، وتسيير الأعمال الإدارية والفنية الخاصة بالمنتخبات القومية.

وأعرب وزير الرياضة عن تقديره وشكره اللجنة الثلاثية لتفهمها أهمية تعزيز رياضة كرة القدم النسائية، وحرصها على تطويرها على النحو الأمثل، من خلال وضع مجموعة من الآليات التى تُمكِّن من متابعة وتقييم الأداء بما يعود بالإيجاب على تطوير رياضة كرة القدم النسائية. وأضاف «صبحى» أن الكرة النسائية جزء أساسى من توجه الدولة المصرية ورؤية القيادة السياسية لتمكين المرأة فى شتى المجالات، خاصة الرياضية منها.