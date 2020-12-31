شكرا لقرائتكم خبر عن أرون مارتين يترك ماينز وينتقل لصفوف سيلتا فيجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ماينز الألماني، أن المدافع أرون مارتين عاد إلى بلاده إسبانيا وانتقل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم لفريق سيلتا فيجو. وشارك مارتين (23 عاما) في خمس مباريات فقط هذا الموسم مع ماينز صاحب المركز قبل الأخير بجدول ترتيب البوندسليجا.

وانضم مارتين إلى ماينز في 2018 قادما من إسبانيول، وبحسب مارتين شميت مدير الكرة في النادي الألماني فإنه تمت الموافقة على إعارته لسيلتا فيجو من أجل الحصول على لياقة المباريات.