شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح في المقدمة.. فرانس فوتبول تختار التشكيل المثالي بأفريقيا لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت مجلة «فرانس فوتبول» تشكيلة اللاعبين الأبرز والأكثر تألقًا في عام 2020 بقارة أفريقيا.

وقالت فرانس فوتبول عن التشكيلة التي ضمت محمد صلاح: «تألقوا كثيرا هؤلاء الـ11 لاعبا أفريقيًا، وهم الأساس لبناء الفريق النموذجي لعام 2020 بطريقة لعب 4-2-3-1»، وفيما يلي القائمة كاملة التي اختارتها المجلة في تشكيلتها المثالية للاعبي أفريقيا هذا العام

«الفريق المثالي في أفريقيا 2020»

حراسة المرمى

- إدوارد ميندي (تشيلسي / السنغال)

تقول عنه المجلة بانه قفز كثيرا للامام حيث وصل ميندي إلى تشيلسي مقابل 25 مليون يورو من فريق رين من موسم جيد (24 مباراة، 9 مباريات شباك نظيفة) في الدوري الإنجليزي الممتاز ،و أثبت حارس المرمى السنغالي انه الافضل



المدافعون

- أشرف حكيمي (إنتر ميلان / المغرب)

تصفه المجلة ب «كافو» المغربي وانه كان مذهلاً منذ وصوله إلى إنتر ميلان، لا سيما من حيث مساهمته الهجومية (4 أهداف وصنع 2 في 7 مباريات). وانه لا يزال هناك مجال للتحسين وفقًا لمدربه أنطونيو كونتي في طريقة دفاعه ويتوقع منه الافضل دائما



- كاليدو كوليبالي (نابولي / السنغال)

تقول عنه المجلة ان الصخر السنغالي اصبح إمبراطوريًا في قلب دفاع دوري الدرجة الأولى الإيطالي، حيث يبلغ من العمر 29 عامًا، ولا يزال أحد أفضل المدافعين في إيطاليا وحتى في أوروبا. وان الجانب السلبي الوحيد في بداية الموسم هو مباراته الخاسرة اما زلاتان إبراهيموفيتش.

- دجين داكونام (خيتافي / توجو)

تعتبر المجلة جين داكونام أحد أقوى المدافعين في الدوري الإسباني لعدة مواسم. وانه قدم تضحيته بنفسه وقراءته للعبة بالإضافة إلى عدوانيته للمساهمة في مساندة خيتافي.وانه في الثامنة والعشرين من عمره، وهو واحدا من دائرة أفضل المدافعين المحوريين في الدوري الإسباني، لكن يجب أن ينطلق داخل نادٍ أكثر طموحًا.وانه يفعل ما في وسعه مع منتخب بلاده الضعيف في القارة السمراء.

- رامي بنسبيني (مونشنغلادباخ / الجزائر)

تقول عنه انه في بوروسيا مونشنغلادباخ أو حتى في البوندسليجا، حدد رامي بنسبيني منطقته. في الجانب الأيسر، حيث اكتسب الجزائري قوة دفاعية واستمر بقوة قدمه اليسرى وانه لن يكون من المفاجئ رؤيته ينضم إلى نادٍ كبير في السنوات القادمة. وأنه قائد بين منتخب بلاده.



لاعبي خط الوسط الدفاعي

- إسماعيل بن ناصر ( ايه سي ميلان / الجزائر)

تقول عنه انه بالضغط والضغط المضاد وذكاء اختياراته في الانتقالات، قدم الجزائري مع إيه سي ميلان نسخة رائعة للغاية خلال هذا العام 2020. وفي سن 23 عامًا، أصبح صاحب رقم 4 في ميلان من أفضل اللاعبين في العالم في هذا المركز.

- فرانك كيسي ( ايه سي ميلان / ساحل العاج)

من القبو إلى النور ... فخلال المركاتو الأخيرة، تحول فرانك كيسي من قبل مدربه ستيفانو بيولي. إلى أحد أعمدة نظام ميلانو. قوي وهادئ في نقلاته، لاعب أتالانتا السابق سجل خمسة أهداف وقدم تمريرات حاسمة في دوري الدرجة الأولى.



لاعبي خط الوسط المهاجمين

- رياض محرز (مانشستر سيتي / الجزائر)

تقول انه بعد عام 2019 الذي تميز ودخل به التاريخ وفاز بكأس إفريقيا للأمم في مصر، أنهى رياض محرز موسم 2019-20 باعتباره ثاني أكثر لاعب مؤثرا في مانشستر سيتي خلف كيفين دي بروين وبوقت لعب أقل. واقترب الجزائري من الثنائية المزدوجة (11 هدفا و9 تمريرات حاسمة). في الدوري الإنجليزي الممتاز، وانه يعد أحد أخطر اللاعبين، حيث شارك ب 140 تسديدة، ولديه (4 أهداف). مع الجزائر، ويواصل بإحصاءات (61 مباراة دولية و18 هدفًا و31 تمريرة حاسمة). وسيبقى هدفه ضد زيمبابوي أحد أبرز أحداث العام .

- حكيم زياش (تشيلسي / المغرب)

تقوله عنه انه حتى مع إعاقته بسبب الإصابات، قدم حكيم زياش أول ظهور قوي لتشيلسي حيث وقع هذا الصيف مقابل 40 مليون يورو. بعد تركه أياكس امستردام وسجل المغربي في أول مباراتين له. وأعطى انطباعًا بأنه الحلقة المفقودة في لعبة البلوز.حيث انه قادر على المراوغة، وإعطاء الكرة حيث يريد، لذا فهو سم حقيقي للدفاعات المعادية. وفي المغرب أيضًا ،هو صانع الألعاب الذي تم ضمه للمنتخب الوطني من قبل وحيد خليلودزيتش واجاب النداء بأداء ناجح في تصفيات كأس إفريقيا للأمم.

- ساديو ماني (ليفربول / السنغال)

تقول عنه المجلة انه لم يتم اختياره من قبل زملائه كأفضل لاعب الموسم الماضي، وما زلنا نتساءل ما الذي يجب أن يحققه السنغالي حتى يتم الاعتراف به في النهاية؟ حيث كان ساديو ماني هو العنصر الأكثر تماسكًا مع الريدز في الفوز التاريخي بلقب بطل إنجلترا (18 هدفًا و9 تمريرات حاسمة). كجناح، ربما يكون السنغالي هو أفضل لاعب على هذا الكوكب في السنوات الأخيرة. بعد النجمين الفضائيين ميسي ورونالدو .



- محمد صلاح (ليفربول / مصر)

تقول عنه المجلة انه يسجل ويسجل ويسجل مرة أخرى ... إحصائيات محمد صلاح مجنونة. حيث لعب المصري دورًا في نجاح الريدز في الدوري الإنجليزي الممتازمنذ بداية الموسم، ولديه سجل حافل (13 هدفًا في 13 مباراة). وبعد أكثر من ثلاثة مواسم في ليفربول، قدم عروضاً رائعة (110 أهداف و45 تمريرة حاسمة في 175 مباراة في جميع المسابقات). وفي عام 2021، يجب أن يستمر الفرعون على نفس الأسس .