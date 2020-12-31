شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يبدأ تدعيم شالكه بمدافع الأرسنال لتصحيح المسار في البوندسليجا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ضم نادي شالكه الألماني، المدافع البوسني سياد كولاسيناك، لاعب الأرسنال لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، تنفيذا لطلبات المدير الفني الجديد للفريق الألماني، جروس، مدرب الزمالك الأسبق الذي توج مع الفريق المصري بالكونفيدرالية.
ووفقا للموقع الرسمي لنادي شالكه، فأن جروس سيعتمد على هذا اللاعب منذ اللقاء المقبل خاصة وأن الفريق الألماني يعاني في البوندسليجا، ومهدد للهبوط خلال هذا الموسم الجاري.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
136,644
-
تعافي
111,451
-
وفيات
7,576
كانت هذه تفاصيل خبر جروس يبدأ تدعيم شالكه بمدافع الأرسنال لتصحيح المسار في البوندسليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.