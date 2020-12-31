شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يبدأ تدعيم شالكه بمدافع الأرسنال لتصحيح المسار في البوندسليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ضم نادي شالكه الألماني، المدافع البوسني سياد كولاسيناك، لاعب الأرسنال لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، تنفيذا لطلبات المدير الفني الجديد للفريق الألماني، جروس، مدرب الزمالك الأسبق الذي توج مع الفريق المصري بالكونفيدرالية.

ووفقا للموقع الرسمي لنادي شالكه، فأن جروس سيعتمد على هذا اللاعب منذ اللقاء المقبل خاصة وأن الفريق الألماني يعاني في البوندسليجا، ومهدد للهبوط خلال هذا الموسم الجاري.