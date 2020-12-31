شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يكشف مدة غياب ماتيب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول عن مدة غياب مدافعه جويل ماتيب الذي تعرض لإصابة في التعادل مع وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد الماضي.
وأوضح كلوب أن ماتيب سيغيب لثلاثة أسابيع بسبب إصابة في الفخذ. وتأتي إصابة المدافع البالغ عمره 29 عاما في ظل غياب المدافعين فيرجيل فان دايك وجو جوميز لفترة طويلة للإصابة.
وأبلغ كلوب مؤتمرا صحفيا بعد التعادل بدون أهداف مع نيوكاسل يونايتد أمس الأربعاء الأمور المعتادة في مثل هذه الإصابات.. سيستغرق الأمر لنحو ثلاثة أسابيع. ويتصدر ليفربول الدوري برصيد 33 نقطة من 16 مباراة. ويخرج حامل اللقب لمواجهة ساوثهامبتون يوم الإثنين المقبل في أولى مبارياته في 2021.
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