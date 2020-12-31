شكرا لقرائتكم خبر عن بوكيتينو يقود أول مران لباريس سان جيرمان الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «لو باريزيان»، عن تقديم نادي باريس سان جيرمان، غدا، للمدرب الجديد للفريق الباريسي، بوكيتينو، بعدما يقضى إجازته اليوم مع أسرته احتفالا بليلة رأس السنة في العاصمة البريطانية لندن.

وأكد التقرير، أن المدرب الجديد سيوقع على عقود لمدة 3 أعوام، وبعدها سيتم عقد مؤتمر صحفي لتقديمه، ثم سيقود مران غدا الجمعة استعدادا لمباريات الدوري الفرنسي المقبلة.