شكرا لقرائتكم خبر عن بالمستندات.. تقرير لجنة التحقيق في أزمة منتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلمت لجنة التحقيق تقريرها عن الأحداث المصاحبة لاشتراك المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 في بطولة شمال افريقيا للشباب التي اقيمت بتونس.. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة المهندس أحمد مجاهد يوم الأحد المقبل للبت فيما ورد بالتقرير.

وحدد التقرير بالتفصيل أوجه القصور في الإجراءات الاحترازية الصحية، حيث تأكد عدم اهتمام الجهاز الطبي بإلزام جميع اللاعبين بالتنفيذ الإجراءات، وفقًا للبروتوكول، أو التتبع للحالات التي خالطت المدير الفني وإداري الفريق اللذين ثبت إصابتهما أولا.

كما أشار التقرير الى أن دخول أحد اللاعبين لمعسكر الفريق بتونس دون إحضار صورة المسحة الطبية أو التأكد من وضعه الصحي ومخالطة أعضاء الفريق.

وكان من ضمن أعضاء امصابين بالفيروس، مع عدم إجراء مسحة طبية أثناء المعسكر التدريبي، قبل المسحة المعتمدة من اللجنة الطبية للبطولة للكشف المبكر عن حالة اللاعبين، والتي كان من الممكن أن تساهم في عدم تفاقم الوضع وزيادة حالات الإصابة في ضوء السفر المبكر للبعثة.

كما أوضح التقرير وجود قصور في توزيع وسائل الحماية الشخصية مثل الماسكات والكحول وغيرها وعدم توافرها مع كافة اللاعبين برغم شراء كميات كبيرة منها للفريق مع عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية والتباعد خلال عقد اجتماعات اللاعبين وكذلك عدم الالتزام بالتباعد بين اللاعبين أثناء الاجتماعات الفنية مثل الصلاة بدون تباعد وأخيرا عدم عزل المصابين أو المخالطين في غرف منفصلة بعد إيجابية المسحة الأولى في تونس لمدة 48 ساعة مما أدى إلى زيادة الحالات المصابة.

تقرير لجنة التحقيق في أزمة منتخب الشباب

تقرير لجنة التحقيق في أزمة منتخب الشباب

تقرير لجنة التحقيق في أزمة منتخب الشباب

تقرير لجنة التحقيق في أزمة منتخب الشباب

تقرير لجنة التحقيق في أزمة منتخب الشباب

تقرير لجنة التحقيق في أزمة منتخب الشباب

تقرير لجنة التحقيق في أزمة منتخب الشباب

تقرير لجنة التحقيق في أزمة منتخب الشباب

تقرير لجنة التحقيق في أزمة منتخب الشباب

تقرير لجنة التحقيق في أزمة منتخب الشباب

تقرير لجنة التحقيق في أزمة منتخب الشباب

تقرير لجنة التحقيق في أزمة منتخب الشباب

تقرير لجنة التحقيق في أزمة منتخب الشباب