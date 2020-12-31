هامان: لا أعتقد أن صلاح سيغادر ونجما بايرن ميونيخ قادران على تعويضه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

حدد نجم ​ليفربول​ السابق ​ديتمار هامان​ خيارات الريدز البديلة لتعويض المصري ​محمد صلاح​ إذا اتخذ قرار الرحيل عن الأنفيلد.



وصرح هامان لشبكة "Stadium Astro" الماليزية: "لا اعتقد أن محمد صلاح سيغادر ليفربول ولا يوجد سبب يدفعه لذلك أو أنه غير سعيد في أنفيلد، ولكن الريدز لن يجد صعوبة في تعويض رحيله، من خلال المواهب الصاعدة في فرنسا وألمانيا".

وأضاف: "هناك اثنين من أفضل الأجنحة في العالم وهما سيرجي غنابري وكينغسلي كومان، ويقدمان أداءً رائعاً مع بايرن ميونيخ، قد لا يكون من السهل مغادرتهما للنادي الالماني، ولكن لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل".

وتابع: "لا أعرف ما إذا كان صلاح يريد الرحيل أم لا بعد تصريحاته للصحيفة الإسبانية، ولكن إذا أراد ذلك فيجب على ليفربول السماح له بالمغادرة وبكل تأكيد سيكون هناك اهتمام من برشلونة وريال مدريد".

وختم هامان: "بالنسبة، لي أفضل جناح موجود حالياً هو كومان، كان يعاني من إصابات ومشكلات أخرى عندما انتقل إلى بايرن ميونيخ، لكنه استعاد لياقته وجاهزيته وسجل هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا".