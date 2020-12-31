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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الليغا: سوسييداد يحسم ديربي الباسك امام بلباو ويقترب من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020
حسم نادي ريال سوسييداد ديربي الباسك الذي جمعه بنادي اتلتيك بلباو بنتيجة 1 - 0 في اللقاء الذي جمعهما لحساب الجولة 16 من الليغا الاسبانية.
اللقاء الذي جمع الفريقان كان خشنا نظرا للحساسية بين الطرفين واعتبار هذا الديربي من بين الاشرس في العالم. ووزع حكم المواجهة 9 بطاقات صفراء 5 منهم لبلباو و4 لوسييداد.
بينما تكفل اللاعب كريستيان بورتوغيز بتسجيل الهدف الوحيد من اللقاء في الدقيقة 5 ليحافظ عليه الفريق ويحقق الانتصار في نهاية المطاف.
بهذا الفوز رفع سوسييداد رصيده الى 29 نقطة في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن الريال صاحب المركز الثاني بينما بقي بلباو في المركز 12.
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