الليغا: سوسييداد يحسم ديربي الباسك امام بلباو ويقترب من ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

حسم نادي ​ريال سوسييداد​ ديربي الباسك الذي جمعه بنادي اتلتيك ​بلباو​ بنتيجة 1 - 0 في اللقاء الذي جمعهما لحساب الجولة 16 من الليغا الاسبانية.



اللقاء الذي جمع الفريقان كان خشنا نظرا للحساسية بين الطرفين واعتبار هذا الديربي من بين الاشرس في العالم. ووزع حكم المواجهة 9 بطاقات صفراء 5 منهم لبلباو و4 لوسييداد.

بينما تكفل اللاعب كريستيان بورتوغيز بتسجيل الهدف الوحيد من اللقاء في الدقيقة 5 ليحافظ عليه الفريق ويحقق الانتصار في نهاية المطاف.

بهذا الفوز رفع سوسييداد رصيده الى 29 نقطة في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن الريال صاحب المركز الثاني بينما بقي بلباو في المركز 12.