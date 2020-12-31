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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يضع شرطه الوحيد للتخلي عن لاعبه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020
أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي برشلونة لن يسمح برحيل الظهير الأيسر جونيور فيربو في الميركاتو الشتوي، إلا بوصول عرض دسم مادياً.
وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأن النادي الكتالوني لن يوافق على رحيل فيربو، إلا في حالة وصول عرض كبير في ظل وجود اهتمام من الدوري الإنكليزي والكالتشيو.
وأبدى إنتر ميلانو الإيطالي إهتماماً بضم اللاعب بطلب من المدير الفني أنطونيو كونتي إضافة إلى وجود إهتمام من وولفرهامبتون الإنكليزي.
ولا يمانع برشلونة رحيل فيربو لكنه يريد تحقيق أكبر استفادة مادية ممكنة، وهو ما سيكون صعباً في فترة الانتقالات المقبلة في ظل المخاوف من تعليق النشاط الكروي من جديد جراء تفشي فيروس كورونا.
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