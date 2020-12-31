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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاعبا الاهلي المصري يعلنان اصابتهما بفيروس كورونا مرة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020
أعلن مدافع نادي الاهلي المصري رامي ربيعة تجدد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكان النادي الأهلي قد كشف عن إصابة أربعة لاعبين بفيروس كورونا بجانب تجدد الإصابة لمحمد مجدي أفشة.
وكتب ربيعة عبر إنستغرام: "المسحة إيجابية بعدما كانت سلبية".
وأضاف: "في انتظار نتيجة مسحة اليوم إن شاء الله دعواتكم".
يذكر أن ربيعة وأفشة أعلنت مسحة الكورونا تعافيهما مؤخرًا من الفيروس قبل أن تظهر مسحة اليوم إيجابية.
ويتفشى الفيروس المستجد بشكل كبير بين اندية الدوري المصري حيث من المتوقع ان تتخذ اجراءات اكثر صرامة م ناجل الحد من انتشاره.
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