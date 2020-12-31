مارسيليا يسعى لحماية موهبته من مطامع برشلونة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن نادي برشلونة يسعى لتعزيز صفوفه في الميركاتو الشتوي المقبل حيث دخل موهبة نادي مارسيليا الفرنسي، أبو بكر برنارد كامارا ضمن دائرة إهتماماته.
وينشط الشاب كامارا في عدة مركز لا سيما في خطي الدفاع والوسط ولفت أدائه المميز اهتمام عدة فرق كبيرة أبرزها إلى جانب النادي الكتالوني، بايرن ميونيخ الالماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.
ولحماية نجمه يسعي النادي الفرنسي لتجديد عقد كامارا وتحسينه، لمنعه من الرحيل في نهاية الموسم مجاناً مع انتهاء عقده.
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