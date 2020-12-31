موعد مباراة الأهلي ودجلة.. والقناة الناقلة.. و12 لاعبا يغيبون عن الأهلي والتشكيل المتوقع

كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره وادي دجلة، في السابعة والنصف، مساء غدا الجمعة، على ستاد الأهلى والسلام، فى الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي منتشيا بفوزه منذ أيام على الاتحاد السكندري 4-0، في الجولة الماضية

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني فى جدول الدوري برصيد 9 نقاط، من 3 مباريات، متأخرا عن الجونة المتصدر بـ11 نقطة من 5 لقاءات ، بينما يأتي دجلة في المركز الحادي عشر بـ4 نقاط.

12 لاعبا يغيبون عن الأهلي

أثبتت نتيجة المسحة التي خضع لها الفريق الأحمر، الأربعاء، إيجابية 5 لاعبين دفعة واحدة، وهم محمود كهربا ‏ومروان محسن وأكرم توفيق ومحمد هاني، بجانب محمد مجدي أفشة الذي سيجري مسحة طبية جديدة للاطمئنان على حالته والتعرف ‏على نسبة شفائه بشكل تام، بجانب استمرار عمرو السولية ورامي ربيعة في العزل الصحي.

ويغيب عن الأهلي كل من، طاهر محمد طاهر، الذي يعاني من إصابة بكدمة في الضلوع، والأنجولي جيرالدو دا كوستا بسبب شد في عضلة السمانة، وجونيور أجايي المصاب في الوتر الوحشي وناصر ماهر لإصابته بخلع في الكتف.

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلول.

خط الوسط: ديانج - حمدي فتحي - صلاح محسن - محمد شريف - حسين الشحات.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

القناة الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناة أون تايم سبورت.