شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل محمد مجدى لاعب منتخب العاب القوى إلى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع محمد مجدي بطل المنتخب المصري لألعاب القوى التأهل رسميا لدورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو بعدما حقق الرقم التأهيلي فى دفع الجلة وهو 21:29 متر خلال بطولة القاهرة الكبرى المؤهلة لطوكيو التي أقيمت اليوم بالمركز الاولمبي بالمعادي، وتدخل البطولة ضمن البطولات المعتمدة من الاتحاد الدولى.

وهناك عدد من لاعبى منتخب القوى اقتربو من التأهل الى طوكيو مثل مصطفى الجمل ، و ايهاب عبد الرحمن ، بخلاف تأهل مصطفى عمر في منافسات رمي الجلة، بعد تحقيق الرقم التأهيلي في منطقة القاهرة والتي استضافتها مصر في فبراير 2020.

وارتفع رصيد مصر فى تذاكر التأهل إلى منافسات دورة الالعاب الاولمبية بطوكيو ، والتى تقام 2021، بعد حصول اكثر من لاعب فى مختلف الألعاب على بطاقة المشاركة فى أولمبياد طوكيو ، واخرهم عبدالرحمن عرابى لاعب الملاكمة ، و منتخب سلاح السيف وعلى مستوى المنتخبات وصل عدد المنتخبات المتأهلة للدورة الأولمبية إلى 10 منتخبات.