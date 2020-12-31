شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي .. موسيماني يجتمع بمعاونيه واللاعبين وتأهيل طاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب التتش اليوم الخميس، قبل انطلاق المران، مع اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، خلال المحاضرة، فى إطار استعدادات الأحمر لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها مساء غد، في إطار منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الممتاز.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الأمور الفنية والخططية بشكل نظري، قبل تنفيذ التعليمات في المران بشكل عملي، وشرح نقاط القوة والضعف التى ظهرت خلال مباراة الاتحاد السكندري التى حقق فيها الأهلي الفوز برباعية نظيفة، ويبحث الفريق عن استمرار انطلاقته القوية في بطولة الدوري غدًا أمام دجلة.

كما عقد موسيماني جلسة مطولة مع الجهاز المعاون له على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس بملعب التتش ، وحرص موسيماني على الحديث مع معاونيه في التحضيرات الخاصة بالمرحلة المقبلة التي تبدأ بمواجهة وادي دجلة مساء غدٍ.

وواصل طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق برنامجه العلاجي والتأهيلي على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها مساء غدٍ، في إطار منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الممتاز.

واشتكى طاهر من كدمة في الضلوع خلال مشاركته في مباراة الاتحاد السكندري، ويخضع لبرنامج علاجي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.

وخضع طاهر محمد طاهر لفحص طبي اليوم، للاطمئنان على حالته، والتأكد من تعافيه بشكل نهائي قبل العودة من جديد للمشاركة مع الفريق.