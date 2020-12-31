شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل الاستعداد لإنبي وطبيب الفريق يكشف حالة مصابي كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، على إجراء تقسيمة للاعبين على هامش المران الجماعي اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وشهدت التقسيمة منافسة قوية بين اللاعبين من أجل حجز مقعد بالتشكيلة الأساسية للفريق في المباريات المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي المقرر لها يوم السبت المقبل، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز.

من جانبه، قال محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن الثلاثي حسام أشرف وأسامة فيصل وياسين مرعي لاعبو الفريق الأبيض ومنتخب الشباب سيخضعون لمسحة طبية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الاطمئنان على حالتهم بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وأكد طبيب الزمالك في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي أن نتيجة المسحة الطبية الأخيرة التي خضع لها الثنائي أسامة فيصل وحسام أشرف جاءت سلبية، إلا أنه قرر خضوع الثنائي لمسحة جديدة للإطمئنان عليهم بشكل نهائي.

وأشار محمد أسامة إلى أن عودة ثلاثى الزمالك الشاب للتدريبات الجماعية للفريق الأول سيتوقف على نتيجة المسحة التي سيخضعون لها في الأيام القليلة القادمة، موضحا عدم وجود استعجال فى تواجد اللاعبين بالتدريبات لحين الإطمئنان عليهم بشكل نهائي.

ويخوض فريق الزمالك غدا الجمعة، مرانه الختامي على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة إنبي، ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو عن قائمة اللاعبين المختارين لقائمة اللقاء عقب التدريب، للدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.