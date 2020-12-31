شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تقصى الحقائق في أزمة منتخب الشباب تدين ربيع ياسين واللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت لجنة تقصى الحقائق توصيات في أزمة منتخب الشباب في دورة شمال افريقيا فى تونس.

جاءت التوصيات على النحو التالي : مسؤلية المدير الفني عن اختيار القائمة كاملة مسؤلية المدير الفني التربوى تخطى المدير الفني صلاحيات اللجنة الخماسية واتصاله بمسؤولين فى الدولة لتمرير السفر مبكرا مسؤلية المدير الإدارى فى إجراء مسحات وانتظار السلفة المالية مسؤلية طبيب الفريق فى عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقال الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية لاتحاد الكرة أن لجنة تقصى الحقائق تطرقت إلى الجوانب الطبية والقصور الاداري لأزمة إنسحاب منتخب الشباب في دورة تونس.

أكد الدكتور محمد سلطان خلال المؤتمر الصحفي أنه تم وضع اكواد طبية قبل انطلاق الموسم واستطاع الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء الدورى الممتاز وكأس مصر.

أوضح أن قمنا بإرسال الدكتور محمد ابوالعلا طبيب المنتخب إلى تونس ووجدنا قصور فى الجوانب الاحترازية وعدم التزام اللاعبين بارتداء الكمامة.

شدد على أن التجمعات فى الأماكن المغلقة وفى الصالة لمنتخب الشباب وأن هناك قصورا فى الإجراءات الطبية بالبعثة فى رحلة تونس.

أشار إلى أنه لم يحصل كافة اللاعبين على الماسكات بشكل كامل رغم صرفها من قبل الاتحاد لافتا إلى أن السفر المبكر أدى إلى إصابة اللاعبين بفيروس كورونا، نوه إلى أن هناك قصور ادارى فى رحلة تونس نظرا لعدم وجود مدير ادارى مع البعثة لمنتخب الشباب مع عدم التزام اللاعبين بالاجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن هناك أحد اللاعبين بالمنتخب سافر بدون عمل مسحة فيروس كورونا.

وكشف الدكتور مصطفى عزام مقرر لجنة تقصى الحقائق في أزمة إنسحاب منتخب الشباب في دورة تونس تفاصيل جديدة فى الملف.

قال الدكتور مصطفى عزام فى تصريحات له اليوم : طالبنا تقارير من المسؤولين عن البعثة وطلبنا بوايد ماهر المنسق الإعلامي تقديم تقرير عن الأمر.

تابع : المستشار حسين حلمى رئيس اللجنة قام بالتحقيق مع وليد منظور طبيب منتخب الشباب عن ما دار فى رحلة تونس.

أضاف : أنه تم الاطلاع على تقرير من جانب عادل محفوظ ادارى منتخب الشباب الخاصة بمسحات منتخب الشباب إلى جانب أن تقرير وليد ماهر تضمن أنه تم تكليفه بأعمال إدارية وأنه ابلغ بعدم التزام اللاعبين بارتداء الكمامة.