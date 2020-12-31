شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة ..مدافع الأسماعيلي يجري جراحة الرباط الصليبي رغم الاعلان عن سلامته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

في مفاجأة من العيار الثقيل، اجري أحمد أيمن مدافع النادي الإسماعيلي جراحة الرباط الصليبي بأحد مستشفيات القاهرة ليتأكد غيابه عن الملاعب ستة شهور رغم أن رئيس الجهاز الطبي الدراويش قد أعلن عبر الموقع الرسمي للنادي الأصفر سلامة الرباط الصليبي للاعب وتعرضه فقط لقطع جزئي برباط الركبة

ففي وقت سابق وعقب تعرض أحمد ايمن للإصابة في مباراة الجونة بالدوري أعلن الدكتور أكرم عيد العزيز رئيس الجهاز الطبي للأسماعيلي بأن الأشعة التى أجريت على قدم اللاعب قد أثبتت إصابة اللاعب بقطع جزئي فى رباط الركبة ، وأضاف عبد العزيز بأن اللاعب لن يخضع لعملية جراحية فى الوقت الحالي وسيتم عمل برنامج علاجي يشتمل عبى بعض التقويات وتدريبات العلاج الطبيعي لتكون بديلا للتدخل الجراحي .

فيما يرقد أحمد ايمن حاليا بأحد مستشفيات القاهرة عقب إجراؤه جراحة الرباط الصليبي وسط تكتم شديد من مسئولي الأسماعيلي.

احمد ايمن اصيب فى مباراة الجونة التي خسرها الأسماعيلي بهدفين مقابل هدف لتتضاعف الإصابات في صفوف الدراويش الذي يفتقد جهود باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدي ومحمد بيومي للإصابة.