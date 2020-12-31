شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عزام يكشف تفاصيل التحقيقات للجنة تقصى الحقائق فى أزمة منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور مصطفى عزام مقرر لجنة تقصى الحقائق في أزمة إنسحاب منتخب الشباب في دورة تونس تفاصيل جديدة فى الملف، مؤكدا طلبنا تقارير من المسؤولين عن البعثة وطلبنا وليد ماهر المنسق الإعلامي تقديم تقرير عن الأمر.

تابع ، المستشار حسين حلمى رئيس اللجنة قام بالتحقيق مع وليد منظور طبيب منتخب الشباب عما ما دار فى رحلة تونس.

أضاف : أنه تم الاطلاع على تقرير من جانب عادل محفوظ ادارى منتخب الشباب الخاصة بمسحات منتخب الشباب إلى جانب تقرير وليد ماهرالمنسق الإعلامى الذى تضمن أنه تم تكليفه بأعمال إدارية وأنه ابلغ بعدم التزام اللاعبين بارتداء الكمامة.

استطرد : تقرير ربيع ياسين تضمن أن تغيير ميعاد السفر إلى تونس كان بموافقة اللجنة الخماسية المؤقتة واللجنة الطبية مؤكدا أن ربيع ياسين أكد أن بعثة المنتخب عندما سافرت إلى تونس كانت خالية من رئيس بعثة أو ادارى وان كافة الإجراءات الإدارية تسأل عنها اللجنة الخماسية المؤقتة أما الإجراءات الاحترازية يسأل عنها اللجنة الطبية للجبلاية.

وقال ايضا : تقرير الدكتور جمال محمد على بصفته مشرفا على منتخب الشباب رفضت سفر المنتخب إلى تونس قبل البطولة إلا أن رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة وافق على ذلك.

ونوه إلى أن جمال محمد على سافر إلى تونس وعقد جلسة مع البعثة وأن السفر المبكر وضم لاعب بالنجم الساحلي إلى منتخب تونس دون إجراء مسحة من الأسباب التي أدت الى الأزمة .

وتعلن يوم الاحد المقبل اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة نتيجة التحقيقات التى أجرتها لجنة تقصى الحقايئق في أزمة إنسحاب منتخب الشباب في دورة شمال افريقيا فى تونس.