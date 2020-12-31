مصطفى عزام يكشف تفاصيل التحقيقات للجنة تقصى الحقائق فى أزمة منتخب الشباب

شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عزام يكشف تفاصيل التحقيقات للجنة تقصى الحقائق فى أزمة منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور مصطفى عزام مقرر لجنة تقصى الحقائق في أزمة إنسحاب منتخب الشباب في دورة تونس تفاصيل جديدة فى الملف، مؤكدا طلبنا تقارير من المسؤولين عن البعثة وطلبنا وليد ماهر المنسق الإعلامي تقديم تقرير عن الأمر.
تابع ، المستشار حسين حلمى رئيس اللجنة قام بالتحقيق مع وليد منظور طبيب منتخب الشباب عما ما دار فى رحلة تونس.
أضاف : أنه تم الاطلاع على تقرير من جانب عادل محفوظ ادارى منتخب الشباب الخاصة بمسحات منتخب الشباب إلى جانب تقرير وليد ماهرالمنسق الإعلامى الذى تضمن أنه تم تكليفه بأعمال إدارية وأنه ابلغ بعدم التزام اللاعبين بارتداء الكمامة.
استطرد : تقرير ربيع ياسين تضمن أن تغيير ميعاد السفر إلى تونس كان بموافقة اللجنة الخماسية المؤقتة واللجنة الطبية مؤكدا أن ربيع ياسين أكد أن بعثة المنتخب عندما سافرت إلى تونس كانت خالية من رئيس بعثة أو ادارى وان كافة الإجراءات الإدارية تسأل عنها اللجنة الخماسية المؤقتة أما الإجراءات الاحترازية يسأل عنها اللجنة الطبية للجبلاية.
وقال ايضا : تقرير الدكتور جمال محمد على بصفته مشرفا على منتخب الشباب رفضت سفر المنتخب إلى تونس قبل البطولة إلا أن رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة وافق على ذلك.
ونوه إلى أن جمال محمد على سافر إلى تونس وعقد جلسة مع البعثة وأن السفر المبكر وضم لاعب بالنجم الساحلي إلى منتخب تونس دون إجراء مسحة من الأسباب التي أدت الى الأزمة .
وتعلن يوم الاحد المقبل اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة نتيجة التحقيقات التى أجرتها لجنة تقصى الحقايئق في أزمة إنسحاب منتخب الشباب في دورة شمال افريقيا فى تونس.
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى عزام يكشف تفاصيل التحقيقات للجنة تقصى الحقائق فى أزمة منتخب الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.